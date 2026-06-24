ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は24日、2日目が終了した。茅原悠紀が逃げ切ってシリーズ初白星を挙げた12R、土屋智則（41＝群馬）は同じ97期の西山貴浩に詰め寄ったものの4着に終わった。レースを終えると「朝（3R）の方が良かったですね。ペラを叩いて今は回り過ぎですね」と振り返る。それでもパートナーの17号機に対しては「いいと思います」と期待を寄せ「合えばいいと思うんですけどね。そこだ