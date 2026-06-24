元メジャーリーガーで巨人、ロッテでもプレーした沢村拓一氏（38）が21日に放送されたTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）にゲスト出演。昨季限りで現役引退した後で始めたことを明かした。巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が1月からパーソナリティーを務める同番組。番組初のゲストに招かれた沢村氏は先週に引き続いての出演