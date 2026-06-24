「副首都法案」をめぐって２３日に謝罪した維新・吉村代表。 （大阪維新の会・吉村洋文代表）「選択肢が無くなったことをおわびいたします。ただ、このままでは法案が通りませんので、そこはご理解をお願いしたいと思います」 「副首都」は災害時の首都機能のバックアップなどを目的としていて、自民と維新は今国会での法案成立を目指し協議を続けてきましたが、なかなか議論がまとまりませんでした。 その原因が、法案の末尾に