ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は24日に予選2日目が行われた。石渡鉄兵（51＝東京）は6Rで5コースから艇間を割って、イン先マイの瓜生正義とバックストレッチで並走。2コーナーを小回りでクリアして先頭に躍り出て勝利した。「瓜生さんよりだいぶ良かった。初日より回った後が良くなっていた。直球は馬場（貴也）さんと同じくらい。乗り心地もいい。足的に楽しみ。ここをキープできれば」と手応えも上