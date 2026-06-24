元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が24日、ブログを更新。日本テレビ系「ヒルナンデス！」（毎週月曜〜金曜午前11時55分）水曜日出演メンバーと食事をしたことを報告した。北斗は「念願のヒルナンデス水曜メンバーで世代別の女子！？会。（私がいなければ女子会に見えるけど）ゆうこりん、あきもっちゃん、ももちゃん（小倉優子ちゃん、秋元真夏ちゃん、浦野モモちゃん）みんなで、たまには贅沢なものを食べようじゃない