◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(24日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・正木智也選手が初回先頭打者ホームランを放ちました。オリックス先発・田嶋大樹投手が2球目に投じたカットボールを引っ張ると、打球はレフトポールを直撃。プレーボール直後の今季8号でチームに先制点をもたらしました。正木選手は球団を通じ、「打ったのはカットボールです。昨日先制点を取られてから流れが悪くなってしまったので、今日