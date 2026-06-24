すべての画像を見るみなさん、食べることは好きですか？私は…大好きです！元々学生時代はそんなに食べ物にこだわりがあるタイプではなかったのですが、上京してダンスのレッスンなど日々かなりの体力を使うようになってから、突然食に目覚めました。今でも色んな現場に行くたびに、周囲の美味しいお店を調べたり。グルメのサイトを開いては「ここのカキフライ美味しそう…！」とか、「このラーメンめっちゃ美味しそう！」など、行