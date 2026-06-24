ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は、24日に2日目の開催が行われた。今節はギアケースの交換がトレンドになっている。初日にギアケースを交換した14人中、6人が舟券絡み。2日目は新たに同部品を交換した13人中3人が1着を獲った。それもインコース以外での勝利で、効果は絶大か。2日目5Rで3コースから鋭く捲り差しを決めて勝利した石野貴之（44＝大阪）も、その一人。「ギアはまた別のものに変えた（初日