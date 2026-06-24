お笑いコンビ、マテンロウのアントニー（36）が24日、自身のXを更新。米国入国時に怪しまれたものの、動画を見せ通過できた話を明かした。アントニーは「おとといサンフランシスコで入国の時やはり、怪しまれて、仕事は？と聞かれてコメディアンだと伝えたらなにか動画みせろと言われたのでドッキリされてる動画何個か観せたらナイス！！！って通してくれた」と自身がドッキリにかけられている動画を担当官に見せ、入