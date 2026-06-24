濁流に街がのみ込まれた中国に、猛烈な熱波で死者が相次ぐヨーロッパ。スーパーエルニーニョの影響からか、世界各地が異常気象に見舞われています。記録的豪雨が続いた中国の湖南省で撮影された映像では、茶色く濁った水が道路を勢いよく流れていた次の瞬間、土砂崩れが発生し、3階建ての住宅が一瞬で倒壊しました。さらに中国の山岳地帯では、激しい洪水によって車が立ち往生。乗っていた2人は、濁流の中をはうように進み、なんと