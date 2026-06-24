元スウェーデン代表のズラタン・イブラヒモビッチさんが日本時間24日、自身のインスタグラムを更新。豪快なバイシクルシュートでテニスボールをゴール左上の隅に設けられた的に当て、どや顔を披露する動画を公開しました。イブラヒモビッチさんは現役時代、セリエAのユベントスやミラン、ラリーガのバルセロナなどビッグクラブでプレー。母国スウェーデン代表としても長く活躍し攻撃陣を牽引してきました。長身で強靱な肉体から発