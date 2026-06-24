この記事の画像を見るその声が響くだけで、空間がパッと華やぐ。『BanG Dream!』市ヶ谷有咲役や『少女☆歌劇レヴュースタァライト』花柳香子役など、数々の作品で彩りを添えてきた伊藤彩沙が、自身の20代を締めくくる写真集『アヤサージュ』（KADOKAWA）を発売する。今作で彼女が訪れたのは、シンガポールとインドネシア・ビンタン島。約2か月にわたるボディメイクを経て挑んだ一冊には、「オトナカワイイ」という自身の理想像と、