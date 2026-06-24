大正製薬は、改正薬機法の施行に伴う店頭でのかぜ薬購入者を対象とした意識変化や購入時の感想に関するアンケート調査の結果を2026年6月23日に発表した。本調査は2026年6月4日〜7日、2026年5月1日以降にドラッグストアなどの店頭でかぜ薬(指定濫用防止医薬品に該当)を購入した全国の20歳〜69歳の男女2,254人を対象に、ジャストシステムの「Fastask」を用いたインターネットリサーチにて実施されたもの。2026年5月1日、改正薬機法(