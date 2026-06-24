100円寿司チェーンの「はま寿司」は6月23日より、ブランドアンバサダーの川口春奈さんを起用した新TVCM「九州うまかねた祭り はまい!」篇を、全国にてオンエアしている。はま寿司、新TVCM「九州うまかねた祭り はまい!」篇とにかくお寿司が大好きで、高校時代の気の置けない友人と「はま寿司」でよく食事をする川口さん。新TVCMでは、「はま寿司の九州うまかねた祭り」の魅力を、九州(長崎県)出身の川口さんが長崎弁で訴求する内容