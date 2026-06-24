２４日の広島戦（マツダ）は悪天候のため、午後１時３０分に中止が決定した。巨人の橋上監督代行（６０）は「まあ、しょうがないですね。天気悪いんで」と語った。この日の球場の天候は一時、降水量５ミリを超える強い雨が降り続いた。その後も回復が見込まれないことから、試合開始５時間半前に雨天中止を発表。降雨による試合中止は、今季３度目となる。そのため、同戦で先発予定だった西舘勇陽投手（２４）の次回登板は不