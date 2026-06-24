新日本プロレスは２４日、米・シカゴで行われる真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」開幕戦（７月１１日＝日本時間１２日）の全公式戦カードを発表した。試合順は後日、発表される。Ａブロック公式戦では、昨年度優勝者でＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）と、現ＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太がいきなり激突する。両者の対戦は４度目で、今年は１・４東京ドームで、竹下がＩ