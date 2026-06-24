徳川家康の正室・築山殿は、嫉妬深く、武田と内通した「毒婦」として語られてきた。江戸文化風俗研究家の小林明さんは「その悪女像は、妻と嫡男を死に追いやった“神君家康”を正当化するために作られたものだった可能性がある」という――。※本稿は、小林明『毒婦の日本史』（鉄人社）の一部を抜粋・再編集したものです。築山殿（関口義広の女、徳川家康の正室）の肖像（画像＝西来院所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■「