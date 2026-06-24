フェムテック&フェムケア企業のシックスセンスラボは、40代と50代の女性を対象に「仕事中の不調へのリカバリー戦略」に関する意識調査の結果を2026年6月23日に発表した。本調査は2026年4月20日〜25日、40歳以上59歳以下の女性276人を対象に、インターネットによる全国アンケートにて実施されたもの。○「衰え」を実感する人が大半! 半数以上が視力や眼精疲労に悩み仕事中、「以前より衰えた」と感じる瞬間仕事中、「以前より衰