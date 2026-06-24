aespaのウィンターが、愛犬の迎え入れ経緯について説明した。ウィンターは6月23日、ファン向けコミュニケーションプラットフォームでライブ配信を実施。【衝撃】ウィンター、過去に動物虐待疑惑そのなかでファンから愛犬との出会いについて質問されると、「保護施設から来た子です」と明かした。続けて、「もともとは競売にかけられる場所にいた子だったそうです。でも誰にも引き取られず、このままだと繁殖場に送られる状況だった