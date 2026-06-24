【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの平愛梨が6月24日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表の長友佑都選手との結婚式から9年を迎えたことを公開し、話題を呼んでいる。【写真】結婚式から丸9年 サッカー日本代表＆美人妻「2人とも全然変わらない」9年前の挙式ショット◆平愛梨、長友佑都への感謝を明かす平は「結婚式記念日 丸9年」と報告。「2017年から一緒に過ごして遠征も多くあったりする中で毎日“おはよう”“