みなさん初めまして！Rayキャンパスエディターズになりました！あこです。初投稿ということで、私のことを知ってもらうために自己紹介をしようと思います！プロフィール名前：あこ学年：大学3年生（21歳になったばかりの05です）専攻：心理学部（障害者支援に興味があります）出身：京都（〜小6）→石川（中1〜高3）→富山（〜現在）富山在住のエディターさんが私のみとのことなので、富山のこともたくさん書いていきたいです！み