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【MEDICOM TOY 30th ANNIVERSARY EXHIBITION】 開催期間：7月25日～30日 開場時間：11時～20時 会場：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ本館地下3階「スペース オー」 入場料：無料 メディコム・トイは、展示会「MEDICOM TOY 30th ANNIVERSARY EXHIBITION」を7月25日より開催する。会場は表参道ヒルズ 本館地下