雲辺寺境内のアジサイ 香川県観音寺市の雲辺寺でアジサイが見頃を迎えています。 （篠原茉那リポート）「梅雨空のもと、雨に濡れたアジサイが美しく咲き誇っています。雨の中ですがパッと心が明るくなります」 観音寺市と徳島県にまたがる四国霊場第66番札所雲辺寺の境内には、約20品種のアジサイ2万株が咲いています。 標高が900mを超え、平地よりも気温が低い雲辺寺では、アジサイが2週間ほど遅く色付き