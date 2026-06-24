【1/32 ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）タイプ3シャーシ仕様】 8月29日ごろ 発売予定 価格：1,430円 タミヤは、ミニ四駆「1/32 ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）タイプ3シャーシ仕様」を8月29日ごろに発売する。価格は1,430円。 本商品は「ダッシュ！四駆郎」の主人公・四駆郎のダッシュマシン「ダッシュ1号・皇帝（エンペラー）」を再現したも