◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝６月２４日、函館競馬場バルナバ（牡４歳、栗東・浜田多実雄厩舎、父ハービンジャー）は、Ｗコースを馬なり。外ラチ沿いをパワフルに駆け抜け、体調の良さをアピールした。手綱を執った斎藤新騎手は「動き自体は悪くないです。トレセンにいる時よりも、折り合いがついていたし、いい雰囲気で調教できました」と納得の表情だった。前走の福島