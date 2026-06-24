かがわ産業支援財団ロゴ かがわ産業支援財団は、企業が大学などと連携し、商品化を目指す技術開発や調査に対して、経費の一部を補助しています。2026年度は7月1日から募集します。 助成金額は100万円以内で、助成率は5分の4以内です。書類審査の後、9月に審査会を開き、プレゼンテーションを行って採択事業者を選びます。採択件数は3件程度です。 2025年度は、さぬきオリーブ酵母を使った高麹歩合造りの醸造