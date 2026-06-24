トヨタ自動車の高級車ブランド、レクサスの新型モデルの生産拠点である福岡県内の工場で24日、生産ラインが公開されました。 福岡県宮若市のトヨタ自動車九州本社で24日に公開されたのは、11日に販売が開始されたレクサスESの新型モデルです。8代目となる新型ESでは、ハイブリッド車に加えて、初めて電気自動車が販売されています。トヨタ自動車九州・宮田工場では、月に8000台の新型ESの生産を計画しています。工場では、中