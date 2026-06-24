第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の山梨大会の組み合わせ抽選会が２４日、甲府市内で行われた。昨夏は連合チームで出場した上野原の単独参加が決定。昨夏より１校多い３３校３２チームが出場する。７月５日に開幕し、順調に日程が消化されれば、決勝は２２日を予定。シード校には春の県大会の上位８校から選出された。第１シードには山梨学院。第２シードには東海大甲府が入った。昨夏甲子園４強で４