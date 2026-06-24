元ヤクルト監督の古田敦也氏が、２４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「歴代最優秀捕手」について、５名の元野球選手とともに、名選手の活躍ぶりを振り返った。古田氏は９３年の自身をノミネート。打率.３０８、１７本塁打の打撃成績に加え、日本記録の盗塁阻止率.６４４を誇った自身の活躍ぶりを「その辺の古田はなかなか良かったね」と振り返り、前年には.３１６３０本塁打、３盗塁の「トリプルスリー」を