トルクフルなツインターボで粘り強く扱いやすい7代目へモデルチェンジした、三菱L200（日本名トライトン）。エンジンは2.4L 4気筒ツインターボディーゼルで、新しいユニットだそうだが、ノイズはひと昔前のもの。回転時の質感も、最新の排気ガス規制に対応したエンジンだとは、感じにくい。【画像】想像超える悪路性能新型・三菱トライトン（L200）競合クラスのピックアップたち全132枚それでも、プログレッシブ・ツインター