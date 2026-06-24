新しい4気筒ツインターボディーゼル採用英国の自動車市場は今、聞き慣れない中国メーカーが展開するバッテリーEVで賑わっている。そんな中で、旧友といえる三菱の市場復帰はとても喜ばしい。頼もしいピックアップトラックを牽引役に、帰ってきてくれた。【画像】想像超える悪路性能新型・三菱トライトン（L200）競合クラスのピックアップたち全133枚三菱は以前から、ピックアップトラックを英国で提供してきた。2021年の同市