ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が、8月5日に4thシングル「花咲く道」をリリースする。それに先立って、Music Spoilerが公開された。【別ジャケット】見たことない！クールなME:I4thシングル「花咲く道」は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品。デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME:Iと、楽曲を聴く