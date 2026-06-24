アイドルグループ・AKB48の契約を解除された花田藍衣（20）が24日、自身のSNSを更新。23日に続き、改めて騒動を謝罪した上で、対決姿勢を鮮明にした。【動画】“丸刈り姿”で涙の告白を行った花田藍衣花田をめぐっては23日、グループの公式サイトで、契約解除が発表された。グループによると、体調不良を理由とする遅刻を繰り返されたことを受け、適切な治療を優先するために活動休止の措置をとったところ、「特定のファンとの