中国で民族の団結を妨げる行為を処罰の対象とした法律が来月施行されるのを前に、中国政府は「中華民族共同体の意識を高めるために重要だ」と強調しました。来月1日から中国で施行される「民族団結進歩促進法」では、中国当局が「民族団結を妨げる」と判断した行為を行った場合、刑事責任を問えるとしています。中国政府は24日の会見で、「人民の利益を守り、中華民族共同体の意識を高めるための重要な法律だ」と指摘しました。中