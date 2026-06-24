小惑星探査機「はやぶさ2」が来月（7月）5日、地球からおよそ1億キロ離れた小惑星「トリフネ」から、およそ800メートルの地点を通過します。JAXA=宇宙航空研究開発機構はきょう（24日）、記者会見し、小惑星探査機「はやぶさ2」が地球からおよそ1億キロ離れた小惑星「トリフネ」に接近すると説明しました。「トリフネ」は大きさが長辺およそ800メートル、短辺およそ400メートルと見られていて、「はやぶさ2」は「トリフネ」から800