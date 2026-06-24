韓国軍の合同参謀本部は24日、北朝鮮との軍事境界線付近で23日夜に北朝鮮兵1人を確保したと発表しました。韓国軍の合同参謀本部によりますと、23日夜、北朝鮮との軍事境界線の近くで北朝鮮の兵士1人の身柄を確保しました。韓国メディアによりますと、この兵士は亡命の意思を示しているということです。合同参謀本部は「詳細は関係機関が調査中」としています。去年10月にも北朝鮮の兵士1人が軍事境界線を越えて亡命の意思を示し、