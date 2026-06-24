FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表MF/FW堂安律選手が、守備の意識について「当然のことをやっているだけ」と語りました。日本時間24日、アメリカ・ナッシュビルで練習を行った日本代表。堂安選手は26日のスウェーデン戦へ向け「戦術も変わっていたりあまり読めない相手。でも自分たちがやることは変わりないので、自分たちのサッカーをするだけかなと思う」と語りました。4年前のカタール大会ではドイツ&ス