静岡県は24日、JR東海の丹羽俊介社長が7月1日に静岡県庁を訪れ、鈴木康友知事と面会すると発表した。同社によると、リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向け、5〜6月に大井川周辺8市2町で開いた住民説明会の結果を報告する。着工容認の最終判断へ意見交換するとみられる。鈴木氏は、住民への丁寧な説明を容認の条件に挙げている。関係者によると、鈴木氏が、開会中の県議会の最終日となる7月7日に容認を表明するとの案が浮上