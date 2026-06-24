イタリア3部リーグ、ラベンナのユニホームを手にするロナウジーニョさん＝23日、マイアミ（共同）【マイアミ共同】サッカーの元ブラジル代表のスター選手で46歳のロナウジーニョさんが23日、現役復帰を表明した。イタリア3部リーグ、ラベンナが選手としての加入を発表した。米フロリダ州マイアミでのお披露目イベントに出席したロナウジーニョさんは「（ラベンナに）行くのが待ち切れない」と破顔。「ゴールを決めるか」と問わ