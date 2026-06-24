サッカー日本代表・長友佑都の妻で女優、平愛梨が２４日、自身のＳＮＳを更新。「結婚式記念日」「丸９年♥」を報告するとともに「佑都さん（ＰＡＰＡ）ありがとう」と思い出写真を添えて感謝をつづった。二人は２０１７年１月２９日に入籍し、同年６月２４日に結婚披露宴を開いた。当時の日本代表、香川真司や長谷部誠、芸能界からは亀梨和也やＥＸＩＬＥＨＩＲＯ＆上戸彩夫妻、小池百合子都知事も駆け付ける豪華な披