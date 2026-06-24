２０２４年４月に北海道留萌（るもい）市の女子高校生（当時１７歳）を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われ、旭川地裁で求刑通り懲役２７年の判決を言い渡された同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の弁護側は２４日、控訴しない方針を明らかにした。２２日の判決は、内田被告が暴行や脅迫などで追い詰めた行為が殺人の実行行為に当たると認定した。公判で内田被告は「橋から落下さ