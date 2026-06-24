衆議院は24日、政府が衆参正副議長に示して了承された、皇族数確保策を柱とする皇室典範などの改正案要綱を公表した。旧皇族の男系男子を養子に迎えることについては、皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁ずる規定の例外として、15歳以上で配偶者や子がない男系男子を、皇室会議の議を経て養子とすることができるとした。公表された改正案の要綱では、まず皇室典範の改正により、「内親王及び女王について、天皇および皇族