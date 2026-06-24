去年7月に県が設置した「マーケティング戦略室」。今年度からは「課」に格上げとなっていて、発足からまもなく1年となります。鈴木知事、肝入りの部署で販売が好調な得旅キャンペーンもマーケティング戦略を取り入れた事業のひとつです。この得旅キャンペーン、好調の立役者を取材しました。23日、県のマーケティング戦略課や観光戦略課の職員が集まって開かれた定例会議。永谷亜矢子さん「言われな