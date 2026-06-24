横手市の浅舞公園でハナショウブが見頃を迎えています。梅雨の晴れ間のなか、色鮮やかな花々が訪れた人たちを楽しませていました。訪れた人たち「あら～ほら、紫もいい。あら満開だな～」梅雨の時季に咲くアヤメ科のハナショウブ。横手市平鹿町の浅舞公園には白や紫、それに黄色など約80種類、3万株のハナショウブが植えられていて、いま見ごろを迎えています。梅雨の晴れ間が広がった横手市。ハナショウブを一目見よ