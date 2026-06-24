去年8月、大仙市の自宅で父親を包丁で殺害した罪に問われている男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。起訴されているのは、大仙市協和峰吉川の無職進藤藤行被告52歳です。起訴状などによりますと進藤被告は去年8月、自宅で当時93歳の父親の首などを包丁で切りつけるなどして殺害した罪に問われています。24日始まった裁判員裁判の初公判で、進藤被告は起訴内容を認めました。冒頭陳述で検察側は進藤被告がテレビゲ&#