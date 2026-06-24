部活動の指導中に体罰を行ったなどとして県南部の県立高校に勤務する50代の男性教諭が24日付けで戒告の懲戒処分を受けました。男性教諭は「大きな大会に向けて熱くなり行き過ぎた行為をした」と話しているということです。24日付けで戒告の懲戒処分を受けたのは、県南部の県立高校に勤務する50代の男性教諭です。県教育庁によりますと男性教諭は今年3月、顧問を務める部活動の指導中、男子生徒2人に対し、肩から背中の辺りを平手で