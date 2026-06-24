あわや、小学生がクマと鉢合わせるところでした。24日正午ごろ、秋田市の小学校のすぐそばにクマ2頭が現れました。目撃したのは水泳の授業のため屋外のプールにいた子どもたちです。クマが目撃されたのは秋田市の桜小学校の敷地内です。秋田東警察署などによりますと24日正午ごろ、水泳の授業のため屋外のプールにいた3年生の児童約50人のうち数人が、茂みにいるクマ2頭を目撃しました。プールから茂みまでは十