24日昼すぎ、仙北市で81歳の男性が畑のそばに止めていたトラックの荷台と車体の間に挟まっているのが見つかりその後、死亡しました。男性は除草剤をまく作業を終えた直後だったとみられます。事故があったのは仙北市田沢湖岡崎の大豆畑のそばの市道です。仙北警察署の調べによりますと24日午後0時20分ごろ、「トラックの荷台と、車体の間に人が挟まっている」と消防に通報がありました。この事故で、近くに住む農業・佐藤昭雄さん8