半世紀を経て“フォード公認”で完全新設計される名車フォード「エスコート Mk1 RS」が、半世紀ぶりに新車として蘇ります。手がけたのは英国のボアハム・モーターワークス（Boreham Motorworks）です。2024年12月に発表され、2026年6月8日には「ロンドン・コンクール2026」で生産仕様に近いプロトタイプが公開されました。ボアハムはこれを、レストモッドではない「コンティニューモッド（Continumod）」と称しています。【画