「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。6月23日（火）の放送は、Adoプロデュースのアイドルグループ・ファントムシータが登場！【動画】Adoプロデュースのアイドルグループ！「ネガティブでいい」熱い言葉にあのちゃん驚き2024年に結成された、Adoプロデュースのアイドルグループ・ファントムシータ（美雨、百花、凛花、もな）。“レトロホラー”をコンセプトに、昭和のアイドルを彷彿とさせる音楽性とダークな世界観を